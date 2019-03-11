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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

  KIRIKKALE'de 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Musa Yalçın yönetimindeki 71 S 0232 plakalı servis minibüsü ile Mehmet Alsaç yönetimindeki 71 D 415 plakalı minibüs, Rektörlük Kavşağı'nda çarpıştı. Ardından aynı yöndeki Mustafa Güz yönetimindeki 71 BJ 208 plakalı otomobil ile Aynur Öztürk yönetimindeki 42 RM 730 plakalı otomobillerde minibüslere arkadan çarptı. Zincirleme kazada, isimleri henüz bilinmeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından bulvar ulaşıma açıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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