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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de altı aracın karıştığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara-Kırıkkale karayolunda sürücüleri belirlenemeyen 6 otomobil çarpıştı.

Kazada, Tuğba ile çocukları Yusuf, Akif Eren ve Burcu Çağan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Kırıkkale karayolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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kırıkkale trafik kazası

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