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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de minibüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Musa Yalçın idaresindeki 71 S 0232 plakalı servis minibüsü ile Mesut Alsaç kontrolündeki 71 BF 415 plakalı dolmuş Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda çarpıştı. Ardından, Mustafa Gül idaresindeki 71 BJ 208 plakalı otomobil ve Aynur Öztürk'ün kontrolündeki 42 RM 730 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, sürücü Yalçın ile Mustafa Varışlı, Taner Keleş ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Millet Bulvarı araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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kırıkkale trafik kazası yaralı

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