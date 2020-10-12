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Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren E. idaresindeki 71 ED 687 plakalı Mitsubishi marka panelvan kamyonet, önünde ilerleyen Fırat İ.’nin kullandığı 71 KA 336 plakalı Renault marka otomobile çarptı. O sırada karşı yoldan gelen Elvan D. idaresindeki 71 DT 315 plakalı Fiat marka otomobilin de kazaya karışması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Eren E. (28), Fırat İ., Elvan D. (64) ile yolcular Nazlı İ. (29) ve Leyla İ. (6) ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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