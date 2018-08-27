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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 21:34 | Son Güncelleme

KIRIKKALE-Ankara karayolunun 16'ncı kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE-Ankara karayolunun 16'ncı kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale’ye bağlı Yahşihan ilçesinin Yenişehir kavşağında meydana geldi. Aynı yöne giden Salih Yılmaz yönetimindeki 16 KP 445 plakalı hafif ticari araç, Fahrettin Erten yönetimindeki RT F 7578 yabancı plakalı otomobil, Yahya Konaş yönetimindeki 52 BP 612 plakalı otomobil ve Doğan Orhan yönetimindeki 34 SZ 9878 plakalı otomobil zincirleme olarak birbirine çarptı.
Kazada, Salih Yılmaz (51), Hümeyra Yılmaz (20), Emel Yılmaz (47), Bahattin Taha Erdem (8), Fatma Selin Erten (40), Elif Zeynep Erten (8), Beyza Nur Erten (8) ve Zeynep Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi TIP Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

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