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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara karayolunun 1. kilometresinde aynı yönde seyreden Salih Yılmaz (51) idaresindeki 16 KP 445 plakalı hafif ticari araç, Fahrettin Erten'in kullandığı yabancı plakalı otomobil, Yahya Konaş hakimiyetindeki 52 BP 612 plakalı otomobil ile Doğan Orhan yönetimindeki 34 SZ 9878 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Yılmaz ile araçlarda bulunan Hümeysa (20) ve Emine Yılmaz (47), Enver Yıldız (50), Batuhan Taha (18), Fatma Selim (40), Elif Zümre (8) ve Beyza Nur Erten (8) ile Zeynep Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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