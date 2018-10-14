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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Emrah Gökmen yönetimindeki 34 LP 9195 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 22. kilometresinde Altan Zengin idaresindeki 71 BH 473 plakalı otomobille çarpıştı. Dağıstan Demir, Kadir Gömmeli ve Ömer Faruk Metin yönetimindeki otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada araçlardaki Aysel Tuna, Elif Günay, Ayşe Apaydın, Buğrahan Kibar, Emrah Gökmen, Cemal Soner Yiğit, Özcan Aydın, Murat Uzun ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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kırıkkale trafik kazası Zincirleme

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