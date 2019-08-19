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Kırıkkale'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı eski eşi Emine Bulut'u (38) boğazından bıçaklayarak öldüren F.B'nin (43), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

F.B, dün Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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