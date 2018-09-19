Kırıkkale'deki DEAŞ davası

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın beşinci duruşmasında, sanıklardan H.K.M. ve M.M.K. ile avukatları hazır bulundu. Diğer 17 sanık, Çanakkale Geri Gönderme Merkezi'nde bulundukları için duruşmaya katılmadı.
Sanık H.K.M. savunmasında, hakkında kimsenin bir şey söylemediğini iddia ederek, dosyanın bir an önce kapanmasını ve beraatini istedi.
M.M.K. de önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Ocak 2019'a erteledi.
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