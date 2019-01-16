Kırıkkale'deki DEAŞ davası

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı duruşmasında, sanıklardan H.K.M, M.M.K. ve B.S.M. ile avukatları hazır bulundu. Diğer 16 sanık duruşmaya katılmadı.

Sanık H.K.M. savunmasında, 2 yıldır mahkemenin sürdüğünü, hakkında tanık beyanının olmadığını belirterek, bir an önce mahkemenin sonuçlanmasını talep etti.

B.S.M. ise tanığın kendisinin ve ailesinin DEAŞ'la bağlantısının olmadığını savunarak, tanık beyanının doğru olmadığını ifade etti.

M.M.K. de önceki savunmalarını tekrar ederek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 16 sanığın Çanakkale Geri Gönderme Merkezi'nde tutulup tutulmadıkları veya sınır dışı edilip edilmediklerinin belirlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

