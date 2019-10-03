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Kırıkkale'deki FETÖ davasında karar çıkmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan S.Y.A, P.A, A.K, A.Ç, D.E, M.K, M.I. ve M.B. ile avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Sanıklardan S.Y.A. savunmasında evinde sürekli toplantı ve sohbet yapıldığı iddialarının doğru olmadığını öne sürüp, beraatini talep etti. Sanıklardan M.I. ise Bank Asya hesabının olduğunu ancak sadece rutin işlerini yaptığını savunarak, çağrı üzerine bankaya para yatırmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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