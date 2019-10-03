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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale Üniversitesi eski akademik personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan S.Y.A, P.A, A.K, A.Ç, D.E, M.K, M.I. ve M.B. ile avukatları hazır bulundu.

Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan S.Y.A. savunmasında, evinde sürekli toplantı ve sohbet yapıldığı iddialarının doğru olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

A.K. ise telefonunun incelendiğini ve ByLock kaydının çıkmadığını ileri sürerek, eşinin de ByLock kullanmadığını ancak yargılama sonunda ceza aldığını ifade etti.

Sanıklardan M.I. ise Bank Asya hesabının olduğunu ancak sadece rutin işlerini yaptığını savunarak, çağrı üzerine bankaya para yatırmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY davası kırıkkale

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