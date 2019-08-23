Kırıkkale'deki kadın cinayeti

"112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Emine Bulut burada yaşamını yitirmiş, olayın faili olan F.V, kısa bir süre sonra Bahşılı köprüsü altında yakalanmıştır. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18 Ağustos tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlanmıştır ve halen Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır."

- Şiddet içerikli görüntülere erişim yasağı

Açıklamada, F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendiği ve olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere erişim ve yayın yasağı getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."

