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Kırıkkale'deki kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bir araya gelen Nar Kadın Dayanışması üyesi bir grup kadın Emine Bulut cinayetini protesto etti

İSTANBUL (AA) - Nar Kadın Dayanışması üyesi bir grup kadın, Kırıkkale'de Emine Bulut'un, eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Duygu Akpınar, çocuğunun gözü önünde "ölmek istemiyorum" diye haykıran Emine Bulut'un, boşandığı F.V. tarafından yaşamdan koparıldığını söyledi.

Başka bir kadının kirpiğinin bile yere düşmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Akpınar, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Öfkemizle, hıncımızla kadın düşmanı politikalara karşı duracağız. Çünkü yaşamak istiyoruz ve bu faillerin yarattığı düzeni yok edip yeni bir yaşamı kuracak olan bizim isyanımız." dedi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkale Menderes Caddesi'ndeki lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

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