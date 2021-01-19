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Kırıkkale’deki silahlı kavgada 3 tutuklama

19.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’deki silahlı kavgada 3 tutuklama

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.Çorum’un Sungurlu ilçesinden gelerek Delice ilçesinde bir park alanında 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla S.A., B.K., B.E., İ.K.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
Çorum’un Sungurlu ilçesinden gelerek Delice ilçesinde bir park alanında 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla S.A., B.K., B.E., İ.K. ve K.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.E., İ.K. ve K.Y. tutuklanırken S.A. ve B.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçmiş tarihlerde de çeşitli suçtan kaydı bulunan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Olay geçmişi
Olay, 17 Ocak Pazar günü öğle saatlerinde Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki D-200 karayolu üzerinde bulunan park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park alanında bir araya gelen H.A., M.A., İ.S. ve B.K ile B.E., İ.L. ve S.A. arasında tartışma yaşandı. Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.A., M.A ve İ.S.’yi yaralanmıştı.

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