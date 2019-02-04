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Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görüldü.

Kayıtlarda, hızla refüje çarpan otomobilin metrelerce sürüklenmesi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin minibüse çarpması, yine kırmızı ışıkta geçen bir aracın yayaya çarpması, kavşakta hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasına ait görüntüler yer aldı.

Bir dolmuşun yayaya, bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen polis aracına, bir başka otomobilin de bisikletli sürücüye çarpma anları da görüntülere yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kırıkkale trafik kazaları

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