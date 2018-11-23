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Kırıkkale'deki zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Vali Yardımcısı Emin Alıcı: - "Ekiplerimizce okulun yemek hazırlanan bölümünden ve ilgili noktalardan laboratuvara gönderilmek üzere gıda ve su numuneleri alındı"

Kırıkkale'de, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 61 oldu.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, gıda zehirlenmesi şüphesinin olduğu okulda yetkililerden bilgi aldı, tedavisinin ardından eğitimine devam eden öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Yardımcısı Alıcı, okulda eğitim gören bazı öğrencilerin bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurduğunu söyledi.

Öğrencilerin aynı okuldan olduğunun anlaşıldığını ifade eden alıcı, "Ekiplerimizce okulun yemek hazırlanan bölümünden ve ilgili noktalardan laboratuvara gönderilmek üzere gıda ve su numuneleri alındı.
Hastanelere gıda zehirlenmesi şüphesi ile sabah saat 07.00 itibarıyla 61 çocuğumuz başvurmuştur. Hastanelerimizde bu sebepten dolayı yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamakta olup, konunun incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Kırıkkale'de özel bir okulda eğitim gören 24 öğrenci, dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı zehirlenme şüphesi

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