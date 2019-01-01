Kırıkkale'den Suriyelilere yardım

Kırıkkale'de, kampanyayla toplanan battaniye, giysi ve ayakkabıların yüklendiği tır, Suriye'nin Afrin bölgesine doğru yola çıktı.

Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneğince, Suriye'deki yardıma muhtaç insanlar için kampanyayla battaniye, giysi ve ayakkabı toplandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yardım tırının uğurlanması töreninde konuşan derneğin yardım koordinatörü İsmail Kösal, Kırıkkale'den Suriye'deki Türkmenlere ve diğer savaş mağduru insanlara battaniye, giysi ve ayakkabı göndereceklerini söyledi.

Kösal, güçleri nispetinde bölgedeki mazlumların ve mağdurların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yardımların asıl kahramanı Kırıkkaleli vatandaşlardır. Tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu ana kadar oradaki mazlumlara 15 tır yardım gönderdik. Bu yardımlarımız artarak devam edecek. Suriye, Yemen, Arakan ve Gazze olsun, bu bölgelerdeki mağduriyetlerin giderilmesi noktasında duyarlılığımız devam edecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım malzemesi yüklü tır, duayla Afrin'e uğurlandı.

