Kırıkkaleliler Derneği'nden Akşener'e ziyaret

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, K\u0131r\u0131kkaleliler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Hikmet \u00c7alkan'\u0131 kabul etti.\nAk\u015fener'in makam\u0131ndaki kabule, \u00c7alkan'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra dernek y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri de kat\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSGK o paralar\u0131 iade ediyor! Ba\u015fvuru \u00fccreti yok...\u0130Y\u0130 Parti'den Urla a\u00e7\u0131klamas\u0131: Haberdar olsak CHP'yi uyar\u0131rd\u0131k\u00d6zel e\u011fitim meslek okulunda hedefe ula\u015f\u0131ld\u0131