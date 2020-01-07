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  4. Kırıkkaleliler Derneği'nden Akşener'e ziyaret

Kırıkkaleliler Derneği'nden Akşener'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kırıkkaleliler Derneği'nden Akşener'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkaleliler Derneği Başkanı Hikmet Çalkan'ı kabul etti.

Akşener'in makamındaki kabule, Çalkan'ın yanı sıra dernek yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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