Kırıkkale'nin 'suç makinesi' yakalandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 9 suçtan aranan ve 27 suçtan da kaydı bulunan cezaevi firarisi Mustafa Altınkaynak (28), polis tarafından yakalandı. Asayiş Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 17.00 sıralarındaki uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayan otomobili takibe aldı. Kovalamaca sonucu araç Osmangazi Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan kimik kontrolünde, sürücünün, Kırıkkale'de 9 suçtan aranan, 27 suçtan sabıka kaydı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Mustafa Altınkaynak olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Altınkaynak, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...
Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar
Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Bakan Ziya Selçuk'tan dikkat çeken tespit: Okullar arasında eğitim eşitsizliği var
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum