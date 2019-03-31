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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Bildik kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Bildik kazandı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İsmail Bildik kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Bildik 907, AK Parti adayı Kadir Çakıroğlu 558, CHP adayı Tamer Cihan 152 oy aldı.

- Bildik'in öz geçmişi

İsmail Bildik, 1973 yılında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sulakyurt'ta bitiren Bildik, Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılında başlayan memuriyet hayatında birçok ilde görev yapan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da yer alan Bildik, 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Sulakyurt Belediye Başkanı seçildi.

Bildik, evli ve iki çocuk babasıdır.

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