Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Osman Türkyılmaz kazandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Osman Türkyılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Türkyılmaz 5 bin 763, AK Parti adayı Ahmet Sungur 4 bin 526, İYİ Parti adayı İsmail Dursun Kuzucu 869 oy aldı.

-Türkyılmaz'ın öz geçmişi-

1974 tarihinde Kırıkkale'de doğan Osman Türkyılmaz, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1989-1994 yılları arasında Yahşihan Belediyesinde Muhasebe Emlak ve Yazı İşleri servisinde görev yapan Türkyılmaz, 1996 yılında Yahşihan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında memur olarak başladı. 2000 yılında vakıf müdürlüğü görevine getirilen Osman Türkyılmaz, halen aynı görevi ve bunun yanında Yahşihan İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği saymanlığı görevini yürütüyor.

Yahşihan ilçesinde vatandaş odaklı birçok projeye imza atan Türkyılmaz, 2011 yılında Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan Cemil İpekçi Moda ve Tasarım Atölyesinde proje koordinatörü olarak görev yaptı.

Bir dönem Yahşihan Spor Kulübü Başkanlığı yapan Türkyılmaz, 2014 yılı yerel seçimlerinde de MHP'den Yahşihan Belediye Başkan adayı oldu.

Türkyılmaz, evli ve 3 çocuk babası.

