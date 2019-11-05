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Kırıkkale’ye 4 milyon TL sel ödeneği gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı tarafından Kırıkkale’ye, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle zarar gören bin 490 kişinin hesabına yatırılmak üzere 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.Kırıkkale’de, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Kırıkkale’ye, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle zarar gören bin 490 kişinin hesabına yatırılmak üzere 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.
Kırıkkale’de, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi. Yaşanan sel afetinde tarımsal zararlar, taşınır mal zararları ve hayvan telefinden dolayı mağdur olan bin 490 kişinin zararlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ndan gönderilen 4 milyon TL, ilgilerin T.C kimlik numarası üzerinden merkez ve ilçe şube müdürlüklerindeki banka hesaplarına yatırıldı.

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