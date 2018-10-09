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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

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