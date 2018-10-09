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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün (26) acı haberi, memleketi Kırıkkale'ye ulaştı.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün (26) acı haberi, memleketi Kırıkkale'ye ulaştı.
Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne sabah saatlerinde, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden PKK'lı teröristler 2 güdümlü füze ile saldırıda bulundu. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, iş makinesi operatörü sivil işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
ACI HABERİ TARLADA ÇALIŞIRKEN ALDI
Hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün acı haberi, memleketi Kırıkkale'ye ulaştı. Haberin Kırıkkale Valiliği'ne ulaşmasının ardından üst düzey askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve sağlık ekipleri, şehidin Karatepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı 1028 Sokak'ta oturan ailesinin evine geldi. Yetkililer, sağlık kontrolü altında evde bulunan anne Fadime Güngör'e evladının şehit olduğunu söyledi. Gözyaşı döken anneyi sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı. Baba Cebrail Güngör ise oğlunun şehit olduğu haberini Keskin ilçesinin Armutlu köyünde tarlada çalışırken aldı.
7 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Emre Güngör'ün geçen yıl Sözleşmeli Er olarak göreve başladığı belirtildi. Şehidin ağabeyi Hacı Güngör'ün de Gaziantep'te Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kırıkkale Belediyesi tarafından Şehit Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
5 GÜN SONRA İKİNCİ ŞEHİT HABERİ
Geçen hafta perşembe günü Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen (24) de memleketi Kırıkkale'de toprağa verilmişti.

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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştü

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