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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

SİİRT’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) şehadet haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- SİİRT’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) şehadet haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin Kırşehir'in Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran olduğu öğrenildi. Baran’ın Kırıkkale’de yaşayan ailesine şehadet haberi sağlık görevlilerince eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesi, haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Baran’ın 4 kardeşin en küçüğü olduğu belirtildi.
Şahadet haberinin ardından ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Acı haberin ardından yakınları taziye ziyaretine geldi.

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