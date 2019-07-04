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Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 01:04 | Son Güncelleme

Siirt’te bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran’ın (25) memleketi Kırıkkale’deki ailesine acı haberi ulaştı.Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Siirt’te bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran’ın (25) memleketi Kırıkkale’deki ailesine acı haberi ulaştı.
Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Baran’ın şehadet haberi, memleketi olan Kırıkkale’deki Etiler Mahallesinde ikamet eden ağabeyi Mahmut Baran’a (38) askeri yetkililer ile ulaştı. Kırıkkale Belediyesi tarafından şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırları kuruldu.
Bekar ve 2 ağabey ile 1 ablasının olduğu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran’ın Kırşehir’in Akçakent ilçesine bağlı Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve annesi Pakize ile babası Fuat Baran’ın burada yaşadığı öğrenildi.

Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

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