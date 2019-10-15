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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile askeri yetkililer, şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın, annesi Azime ve babası Hamza Bozbıyık'ın evine gitti. Pazar alışverişten dönen Bozbıyık çiftine acı haber verildi. İki çocuklarından birisi şehit olan Azime ve Hamza Bozbıyık çifti, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, şehidin anne ve babasına müdahale etti. Şehidin baba evi ve evin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.
VALİLİKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kırıkkale Valililiği, şehit Çelebi Bozbıyık için başsağlığı mesajı yayımladı. Valiliğin internet sitesinde yer alan mesajda, "Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Karafakılı köyü nüfusuna kayıtlı Kırıkkale doğumlu, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, 15 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar esnasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştü

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