Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun baba ocağına şehadet haberi verildi.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Bölgede yapılan çalışmada helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2’si ise yaralandı. Şehit askeri personellerden birinin Kırıkkaleli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40) olduğu öğrenildi. Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, Şehit Ömer Umulu’nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağına ulaştırdı. Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladı olan 40 yaşındaki şehit Ömer Umulu’nun 6 yaşında Eslem Evra, 15 yaşında Abdullah Arda ve 9 yaşında Ahmet Aras isimli çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

