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Kırıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar

24.11.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Kırıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Kırıklar ortopedik sorunların başında yer alıyor. Travma sonrasında ortaya çıkacak kırıklar, bazen düşme sonucu bazense trafik kazası gibi travmaların sonrasında ortaya çıkabiliyor.

Farklı nedenlerle yaşanan kırıkların mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, kırıkların doğru tedavi ile iyileşebildiğini ancak kırıkların ameliyatlar olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Sık karşılaşılan bu sorunla ilgili bazı yanlış noktalar işaret etti.

'EĞER HAREKET ETTİREBİLİYORSAN KIRIK YOKTUR'

Doğrusu: Hareket kaybının kırığın bulgularından biri, ağına bağlı olarak travma sonrasında ağrı duyan eylem çalışmasının hasara neden söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Onur Kocadal, şu bilgileri verdi: “Vücudumuz, kırık ağrısı mekanizmasını kullanarak hareketlerimizi kısıtlar. Hareket kısıtlılığının bir diğer sebebi yapısındaki bozulmaya bağlı gelişir. Eklem içi veya parçalı kırıklarda kemik yapının bütünlük kaybı nedeniyle hareket kaybı gelişebilir. Çatlak terimi ise ayrışmamış kırıkları ifade etmek için kullanılır. Hareket kısıtlılığı ve ağrıları biraz daha fazla başka olabilir çatlaklarda da olabilir. ”

Bu doğru yanlış bilinen bilginin yaratabileceği olumsuz etkinin olabileceğine dikkat eden Doç. Dr. Onur Kocadal, “ Ayrışmamış bir kırık cerrahi cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilir. Buna karşın önemsenmeyip üzerine yük veya hareket edilmesi durumunda hastalar bu şansı kaybedebilir ”diye konuştu.

'KIRIK DURUMUNDA MUTLAKA AĞRI VARDIR, AĞRI YOKSA KIRILMAMIŞTIR'

Doğrusu: Ağrı kırığın temel bulgularından bunun yanında ağrının dışında veya yokluğunun kırık için bir kriter olmadığını söyleyen Doç. Onur Kocadal, şu bilgileri verdi: “Kafa karıştırıcı gibi görünmesine rağmen bu durum tavrı ağrı eşiği ile ilişkilidir. Ağrı eşiği yüksek kişiler basit kırıklarda ağrıyı göz ardı edebilmektedir. Stres kırığı gibi kronik travmaya devam eden hastalık kırıklarında da düşük idrar ağrısı ortaya çıkabilir. ”

Kırığın farkında olmadan ağrısız ya da hafif ağrıyla hareket etmenin ve tedavide geç kalınmaya da neden söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal sözlerine şöyle devam etti; “Ağrıyı az olarak yorumlayıp harekete geçme becerisi kırıktaki ayrışma miktarı artabilir. Bu da uygulanabilir olabilir. Ayrıca kırığın iyileşmesi için hareketin kısıtlanması gerekir. Hareket ettikçe iyileşme periyodu uzayacaktır.”

'PARMAK KIRIKLARI KENDİLİNDEN GEÇER, DOKTORA GİTMEYE GEREK YOKTUR'

Doğrusu: Uygun tedavi edilemeyen parmak kırıklarında, şekil bozukluğu, hareket kısıtlılığı ve kavrama güçlüğü meydana gelebileceğini ve bu nedenle tedavi edilecek söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal sözlerine şöyle devam etti:

“Kırıklarda kaynama sonrası başarı kırığın yerine ve ayrışma düzeyine bağlıdır. El parmağı kırıklarında verilenma miktarı ve kırığın eklemde kritik öneme sahiptir. Eklem içi kırık veya ayrışma gösteren parmak kırıkları kavrama güçlüğü, hareket kısıtlılığı ve kozmetik deformitelere yol açabilirler. Ayak parmak kırıklarında el parmaklarına tedavi sonuçları daha yüz güldürücüdür. Onunla beraber kırık şüphesi var olabilir tedavi gerektirmez. ”

Parmak kırıklarında yaşının da çok önemli işaret eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Doç. Dr. Onur Kocadal, “Farklı büyüme erişkinlerinde erişkinlerde mevcuttur. Büyüme çekirdeği yaralamamaları uzun vadede deformitelere neden olabileceğinden çocuk kırıklarında özellikle önemlidir ”diye konuştu.

'KIRILAN KEMİK DAHA GÜÇLÜ OLUR'

Doğrusu : Bunun da yanlış bilinen bir bilgi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal, “Kemiğin dayanıklılığı ile kırık sonrası kaynama hali arasında bir ilişki yoktur. Bu nedenle kırılan kemik daha güçlü olmaz ”diye konuştu.

'AĞRI VARSA SADECE KIRIK VARDIR'

Doğrusu: Travmayla dokuda bütünlük kaybı ancak bunun yanında kırığı enerjinin yumuşak dokuda hasar meydana getireceğini söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal, "Bunun nedeni sadece kırık bölgesinde olmayıp daha geniş alanda da hissedilebilir" dedi.

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