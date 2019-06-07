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Kırılan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, rüzgarın etkisiyle kırılan söğüt ağacının dalı, üç otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, rüzgarın etkisiyle kırılan söğüt ağacının dalı, üç otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparkında meydana geldi. Çürüyen söğüt ağacın dalı, rüzgarın da etkisiyle kırılarak park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Durumu görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine düşen dalı hızarla keserek kaldırdı. Park halindeki araçların sahiplerinin bayram tatili nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenilirken, otomobillerde hasar meydana geldi.

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