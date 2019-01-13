Kırılan kalça kemikleri 30 vidayla birleştirildi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ve ekibi, hastanın leğen kemiği bölgesini birleştirmek için 30 vida kullandı.

SAVAŞ GÜLER - Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaattan düşerek vücudunun birçok yerinde kırık oluşan 54 yaşındaki Besim Kuş, Konya'da yapılan ameliyat ve rehabilitasyonla yeniden yürüdü.

Kuş, Tarsus'taki ilk müdahalenin ardından Malatya'ya sevk edildiğini, burada ameliyatı yapılamayınca Konya'ya nakledildiğini dile getirdi.

Olayın ardından yaklaşık 4 gün kendine gelemediğini anlatan Kuş, "Hayati organlarım zarar görmediği için vücudumun direnci düşmemiş. Kalça kemiği kopmuş. Hocalarımın dediğine göre ayrılan kalça kemiklerimin birleştirilmesi için 4 plaka ve 30 vida kullanılmış. Yapılan tedavinin ardından doktorların da desteğiyle eski halime dönmeyi umut ediyorum." diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, hastanın yüksekten düşmeye bağlı olarak leğen kemiğinin sağ ve solunda ayrılmalar meydana geldiğini, buna bağlı olarak kırıklar oluştuğunu aktardı.

Vücudundaki kırıklar sebebiyle hastanın ciddi iç kanama geçirdiğini ifade eden Arazi, şöyle konuştu:

"Hasta bize geldiğinde şok tablosu içerisindeydi. Yaptığımız operasyonla hastamızın kalçasının iki tarafında oluşan kırıkları aynı seansta ameliyat ederek leğen kemiklerini birleştirdik. Ayrıca kalça eklemi yuvası, göğüs kafesi kaburgaları, köprücük ve kürek kemiğindeki kırıkları da onardık. Hastamız çok kısa sürede kendisini toparlayarak koltuk değnekleriyle de olsa yürüme kabiliyeti kazandı."