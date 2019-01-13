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Kırılan kalça kemikleri 30 vidayla birleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaatın 3'üncü katından düşen ve kırılan kalça kemikleri 30 vidayla birleştirilen hasta, Türkiye'nin birkaç hastanesinde yapılabilen operasyonla yeniden yürümenin mutluluğunu yaşadı - Hasta Besim Kuş: - "Düştüğüm yerde 3 saat baygın kalmışım. Çevreden gören vatandaşlar ambulans çağırarak beni hastaneye götürmüş" - "Hocalarımın dediğine göre ayrılan kalça kemiklerimin birleştirilmesi için 4 plaka ve 30 vida kullanılmış"

SAVAŞ GÜLER - Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaattan düşerek vücudunun birçok yerinde kırık oluşan 54 yaşındaki Besim Kuş, Konya'da yapılan ameliyat ve rehabilitasyonla yeniden yürüdü.

İlçedeki evinin inşaatına giden Kuş, 3'üncü kattaki balkondan düştü.

Sert zemine düşen Kuş'un, özellikle leğen kemiği ile kalça eklemi yuvasında kırık oluştu.

Büyük kan kaybı yaşayan hasta, Tarsus'taki ilk müdahalenin ardından Malatya'ya oradan da Konya'ya sevk edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ve ekibi, hastanın leğen kemiği bölgesini birleştirmek için 30 vida kullandı.

Hasta, yapılan ameliyat ve tedavi sürecinin ardından yeniden yürümenin mutluluğunu yaşadı.

Hasta Besim Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev inşaatının balkonunda dururken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.

Düşme sonucu kalça kemiklerinin tamamen dağıldığını belirten Kuş, "Düştüğüm yerde 3 saat baygın kalmışım. Çevreden gören vatandaşlar ambulans çağırarak beni hastaneye götürmüş." dedi.

- Kemiklerinin birleştirilmesi için 30 vida kullanıldı

Kuş, Tarsus'taki ilk müdahalenin ardından Malatya'ya sevk edildiğini, burada ameliyatı yapılamayınca Konya'ya nakledildiğini dile getirdi.

Olayın ardından yaklaşık 4 gün kendine gelemediğini anlatan Kuş, "Hayati organlarım zarar görmediği için vücudumun direnci düşmemiş. Kalça kemiği kopmuş. Hocalarımın dediğine göre ayrılan kalça kemiklerimin birleştirilmesi için 4 plaka ve 30 vida kullanılmış. Yapılan tedavinin ardından doktorların da desteğiyle eski halime dönmeyi umut ediyorum." diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, hastanın yüksekten düşmeye bağlı olarak leğen kemiğinin sağ ve solunda ayrılmalar meydana geldiğini, buna bağlı olarak kırıklar oluştuğunu aktardı.

Vücudundaki kırıklar sebebiyle hastanın ciddi iç kanama geçirdiğini ifade eden Arazi, şöyle konuştu:

"Hasta bize geldiğinde şok tablosu içerisindeydi. Yaptığımız operasyonla hastamızın kalçasının iki tarafında oluşan kırıkları aynı seansta ameliyat ederek leğen kemiklerini birleştirdik. Ayrıca kalça eklemi yuvası, göğüs kafesi kaburgaları, köprücük ve kürek kemiğindeki kırıkları da onardık. Hastamız çok kısa sürede kendisini toparlayarak koltuk değnekleriyle de olsa yürüme kabiliyeti kazandı."

- "Bu tür yaralanmalar ölümle sonuçlanabilir"

Arazi, kalçadaki bu tür kırılmaların, hastanın hayatta kalma ihtimalini azalttığını ve ciddi tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Bu ameliyatın Türkiye'nin birkaç hastanesinde yapılabildiğini vurgulayan Arazi, şu bilgileri aktardı:

"Kalça kemiği yuvası dediğimiz bölgenin ameliyatı zor çünkü bu bölge bazı iç organların ve önemli damarların geçtiği bir nokta. Bu tür yaralanmalar 5 litreye kadar kan kaybettirebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla bu vaka ölümle sonuçlanabilirdi. Kullanılan vidaların tamamı leğen kemiği bölgesinde kullanıldı. Eğer iyi bir operasyon yapılmazsa bu tür hastalar sakat kalabiliyor. Bacağı kısalabiliyor ve topal kalabiliyor. Dolayısıyla şiddetli ağrılara maruz kalabiliyor."

- Üç ayın sonunda merdiven inip çıkmaya başladı

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Osman Tüfekçi ise yüksekten düşmeye bağlı kalça yuvası kemiği kırılmalarının çok nadir görüldüğüne dikkati çekti.

Hastanın ameliyattan sonra titiz bir rehabilitasyon süreci geçirdiğine işaret eden Tüfekçi, "Hastamız ayaklarını kaldıramaz durumdayken yatakta bir ay rehabilitasyon tedavisi aldı. Ardından yavaş yavaş adım attırmaya başladık. Üç ayın sonunda az bir destekle yataktan kalkıp yürümeye başladı. Aldığı tedaviyle merdiven inip çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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