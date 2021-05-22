Kırılgan Ateşkesi Ayakta Tutma Çabaları Sürüyor

Cuma erken saatlerde açıklanan kırılgan ateşkesin ardından Gazze’de binlerce kişi sokaklara döküldü. Ellerinde Filistin ve Hamas bayrakları taşıyan Filistinli gençler çatışmaların durmasını araçlarının kornalarını çalarak kutladı, yollardan kendilerini izleyenlere şeker dağıttı. Kutlamalar sırasında havai fişekler de atıldı.

İsrail ve Hamas arasında 11 gün süren şiddetli saldırıların ateşkesle sonuçlanmasının ardından iki taraf da zafer ilan etti.

İsrail ve Hamas ateşkes sonrası zafer ilan etti

Son on yıl içinde İsrail ve Hamas arasında dört büyük çatışma yaşandı.

Mısır hükümeti ayrıca Gazze’ye acil tıbbi ve insani yardım taşıyan 130 kamyonun gönderildiğini açıkladı.

Mısırlı diplomat, şiddet olaylarına uzun süreli son vermenin yolunun bu olayları tetikleyen gerekçeleri de önlemekten geçtiğine dikkati çekti.

Mısırlı bir diplomat ve Hamas yetkilileri, Kahire’nin gönderdiği heyetin dün İsrail ve Filistin topraklarına giderek görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

İsrail’de de Başbakan Benyamin Netanyahu, Gazze’de düzenlenen operasyonların Hamas’ın füze saldırısı düzenleme kapasitesine ağır hasar verdiğini, 200’ü aşkın militanı öldürdüğünü ve Hamas’ın kaçakçı tünellerini önemli ölçüde tahrip ettiğini söyledi. Hamas buna karşılık 20 kadar savaşçısının öldüğünü savunuyor.

Bununla birlikte Netanyahu, Hamas’ın yeni saldırı girişimlerinin daha şiddetli karşılık bulacağı konusunda uyarıda bulundu.

Zafer ilan eden Hamas liderlerinden İsmail Haniye, kendilerinden askeri ve ekonomik anlamda daha güçlü bir düşmana karşı başarılı bir direniş gösterdiklerini söyledi ve çatışmalarda büyük tahribat yaşayan Gazze’yi yeniden inşa etme sözü verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Gazze’de 30 sağlık merkezinin tahrip olduğunu bildiriyor. WHO sözcüsü Margaret Harris çatışmalarda en az 243 Filistinli’nin öldüğünü, 8 bin 500’ün üzerinde kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze’de 72 bin kişinin evlerinden olduğunu kaydeden Birleşmiş Milletler, kentte acil insani ihtiyaçlar için 18 milyon 600 bin dolar ödenek ayrıldığını bildirdi.