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Kırım'da yolcu uçağı pistten çıktı

17.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırım'ın Simferopol Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan pistten çıktı. Şu ana kadar 20'den fazla uçak farklı havaalanlarına yönlendirildi.

Kırım'da yolcu uçağı pistten çıktı

Kırım'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış, havayolu trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Rusya'nın St. Petersburg kentinden kalkan Rus havayolu şirketi Pegas'a ait Boing 737 tipi yolcu uçağı, Kırım'ın Simferopol şehrindeki havaalanına inişinden sonra pistten çıktı. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan pistten çıkan uçak, çamura saplandı. Uçaktaki yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği, kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair açıklama yapılmadı.

UÇAKLARA İNİŞ YAPAMADI

Uçağın saplandığı çamurdan çıkarılması için çalışma başlatıldığı duyurulurken, Kırım'a gelen birçok uçak havaalanına iniş yapamadı. Şu ana kadar 20'den fazla uçağın Krasnodar ve Anapa'ya yönlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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