"Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü destekliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buradaki heyetler arasında yaptığımız görüşmede de özellikle Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz." dedi. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile bir araya gelen Soylu, Avakov'u Bakanlık girişinde karşıladı. Şeref defterinin imzalamasının ardından önce ikili, daha sonra da heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından iki bakan arasında "Ortak Niyet Beyanı" ile emniyet genel müdürleri arasında ise "Mutabakat Muhtırası" imzalandı. İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından yaptığı açıklamada, çok verimli ve samimi bir görüşmenin gerçekleştiğini belirtti. Nisan ayında Kiev'e gittiklerini anımsatan Soylu, Kiev'de de yapılan görüşmeden sonra attıkları somut adımların, stratejik iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu, ayrıca ikili hukukun çok hızlı bir şekilde devam ettiğini de gösterdiğini bildirdi. Ukrayna'nın reform yolculuğunu desteklediklerini ve bu durumun kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buradaki heyetler arasında yaptığımız görüşmede de özellikle Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz. Aynı zamanda Kırım Tatarları'na vermiş olduğu destekten dolayı da Ukrayna'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kırım'da yaşayan Kırım Tatar soydaşlarımızın can güvenliklerinin teminine hak ve menfaatlerinin korunmasına da ayrıca özel bir önem atfettiğimizi de tekrar kendilerine beyan ettik." Savunma sanayisindeki iş birliğinde son 1,5 yıldır önemli adımlar attıklarını belirten Soylu, Türk Sahil Güvenliği ile Ukrayna Sahil Güvenliği arasında hemen hemen her gün yenilenen bir iş birliği olduğunu anlattı. Soylu, Ukrayna ile düzensiz göç, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ciddi bir adım attıklarına işaret etti. Bugün içişleri bakanları arasında "Ortak Niyet Beyanı" ile emniyet genel müdürleri arasında da "Mutabakat Muhtırası" imzalandığını belirten Soylu, "Bu iki ülke arasındaki iş birliğini çok daha geliştirecektir. Buna olan inancımız tamdır." dedi.

- "FETÖ konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" Soylu, AFAD ile ilgili yeni bir iş irliği alanı daha geliştirdiklerini, özellikle afetlerde ve insani yardımlarda iki ülkenin ortak kapasitesinden istifade etmeyi ve ortak kapasiteyi ölçmenin yanı sıra iki ülkenin afet kurumlarının birbirine olan desteğinin artmasını kararlaştırdıklarını vurguladı. Soylu, şöyle devam etti: "Özellikle AFAD heyetimiz yakın bir zaman içerisinde Ukrayna'da bu kararlaştırdığımız konuların ilk adımlarını atacak. Jandarmada karşılıklı eğitimlerimiz devam ediyor. İki ülkede birbirinin terör tecrübesinden istifade ediyor. Aynı zamanda emniyet genel müdürlüklerimiz polis teşkilatları arasındaki iş birlikleri de devam ediyor. Özellikle Kiev ziyaretimizden sonra organize suç birimlerimiz arasındaki karşılıklı ziyaretler somut adımlarla devam ediyor. İçişleri Bakanımıza ve Ukrayna hükümetine özellikle FETÖ konusunda Türkiye'ye göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu adımlardaki kararlılığa da minnettarız. Bu verimli görüşmenin, imzalanan metinlerin iki ülkeye de iki millete de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.