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Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Kırım'da bir okulda meydana gelen saldırıyı gerçekleştiren Vladislav Roslyakov adlı öğrencinin 1999 yılında Columbine lisesi katliamını gerçekleştiren Eric Harris'i taklit etmek için saldırıdan önce beyaz tshirt giydiği ortaya çıktı.

Saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkarıldı. Adı Vladislav Roslyakov olan 18 yaşındaki öğrencinin, seri katillere takıntısı olduğu ortaya çıktı.

Gencin 1999 yılında Columbine lisesi katliamını gerçekleştiren Eric Harris'i taklit etmek için saldırıdan önce beyaz tshirt giydiği ve pompalı tüfek kullandığı ortaya çıktı.

COLUMBİNE LİSESİ KATLİAM

Columbine Lisesi Katliamı ABD'de yaşanan en kanlı katliamlardan biri olarak biliniyor. Eric Harris ve Dylan Klebold adlı öğrenciler yarı otomatik silahlarla son sınıf öğrencisi oldukları Columbine Lisesi'nde 13 kişiyi öldürdüler ve 24 kişiyi yaraladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Kırım Vladislav Roslyakov Columbine lisesi Eric Harris

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Araştırın kesinlikle islamsever bir akapeli çıkar kesin me me ve hüloğğğ sesleride çıkartıyodur
Vladimir bu pisliğin cezasını vermeli.
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