Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkarıldı. Adı Vladislav Roslyakov olan 18 yaşındaki öğrencinin, seri katillere takıntısı olduğu ortaya çıktı.

Gencin 1999 yılında Columbine lisesi katliamını gerçekleştiren Eric Harris'i taklit etmek için saldırıdan önce beyaz tshirt giydiği ve pompalı tüfek kullandığı ortaya çıktı.

COLUMBİNE LİSESİ KATLİAM

Columbine Lisesi Katliamı ABD'de yaşanan en kanlı katliamlardan biri olarak biliniyor. Eric Harris ve Dylan Klebold adlı öğrenciler yarı otomatik silahlarla son sınıf öğrencisi oldukları Columbine Lisesi'nde 13 kişiyi öldürdüler ve 24 kişiyi yaraladılar.

