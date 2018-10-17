Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkarıldı. Adı Vladislav Roslyakov olan 18 yaşındaki öğrencinin, seri katillere takıntısı olduğu ortaya çıktı.
Gencin 1999 yılında Columbine lisesi katliamını gerçekleştiren Eric Harris'i taklit etmek için saldırıdan önce beyaz tshirt giydiği ve pompalı tüfek kullandığı ortaya çıktı.
Columbine Lisesi Katliamı ABD'de yaşanan en kanlı katliamlardan biri olarak biliniyor. Eric Harris ve Dylan Klebold adlı öğrenciler yarı otomatik silahlarla son sınıf öğrencisi oldukları Columbine Lisesi'nde 13 kişiyi öldürdüler ve 24 kişiyi yaraladılar.
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz
Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...
Trump'ın uçağında korku dolu anlar!
TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum