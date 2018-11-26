Kırım Kıyılarında Rusya-Ukrayna Gerilimi

Ukrayna Donanması Rusya’nın 2 silahlı küçük teknesiyle bir römorkörünü ele geçirdiğini açıkladı. Olayda iki Ukraynalı mürettebatın yaralandığı da kaydedildi.

Kriz, Rusya’nın Ukrayna’yı gemilerinin yasa dışı olarak kara sularına girdiği şeklinde suçlaması ve sonrasında da Azov Denizi’ne gitmelerini engellemesiyle başladı.

Rusya Kerch Körfezi’ndeki köprünün altında bir kargo gemisi konuşlandırdı. Kerch Körfezi Azov Denizi’ne çıkan tek deniz yolu ve burası iki ülke tarafından paylaşılıyor.

Gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı.

Kırım Yarımadası’nın Rusya tarafından 2014’te işgal edilmesinin ardından Karadeniz ve Azov Denizi’nde gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Ukrayna Donanması iki küçük silahlı teknesinin vurularak hareket edemeyecek hale getirildiğini belirtti.

Römorkörün de zorla durdurulduğu belirtildi.

Bununla birlikte Rusya’nın FSB güvenlik servisi 3 Ukrayna deniz aracının da evlerine dönmekte olduğunu kaydetti.

