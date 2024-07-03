HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir, belirtileri nelerdir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nasıl bulaşır?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir, belirtileri nelerdir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nasıl bulaşır?

Cem Ölmez Cem Ölmez
28.06.2024 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keneler, doğada yaygın olarak bulunan ve pek çok hastalığın taşıyıcısı olabilen parazitlerdir. Bu küçük eklem bacaklılar, hem hayvanlardan hem de insanlardan kan emerek beslenirler ve bu süreçte çeşitli patojenleri bulaştırabilirler. Bu patojenlerden biri de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüdür. KKKA, ölümcül olabilen önemli bir viral enfeksiyondur.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir, belirtileri nelerdir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nasıl bulaşır?

Kene ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, doğada karşılaşılabilecek ciddi tehditlerden biridir. KKKA, hızla yayılan ve ölümcül olabilen bir hastalık olduğu için, kenelerle temasın önlenmesi ve korunma önlemlerinin alınması hayati öneme sahiptir. Kırsal alanlarda yaşayan veya bu alanlarda çalışan bireylerin, kendilerini ve sevdiklerini korumak için kene kontrolü ve KKKA hakkında bilinçli olmaları gerekmektedir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, Nairovirüs cinsine ait bir virüsün neden olduğu, ciddi ve genellikle ölümcül bir hastalıktır. Virüs, ilk kez 1944 yılında Kırım'da tanımlanmış ve daha sonra Kongo'da görülmesi nedeniyle bu isimle anılmıştır. KKKA, özellikle hayvanlar ve keneler arasında yaygın olarak bulunur, ancak insanlar arasında da ciddi salgınlara neden olabilir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nasıl bulaşır?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır. Virüs, enfekte kenelerin ısırması ile insanlara bulaşır. KKKA şu yollarla bulaşabilir:

  • Kene ısırığı
  • Enfekte hayvanlarla doğrudan temas
  • KKKA hastası olan bir kişiyle temas
  • Enfekte kan ve kan ürünleriyle temas

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kaç günde ortaya çıkar?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünün kene ısırması veya hasta bir insan veya hayvanla temas sonucu vücuda girmesinden sonra belirtilerin ortaya çıkması 2 ile 14 gün arasında değişebilir. En sık görülen kuluçka süresi 3-7 gün sürer ancak bazı vakalarda kuluçka süresi 2 güne kadar kısalabilir ya da 14 güne kadar uzayabilir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı nasıl konur?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı, klinik bulgular, epidemiyolojik bilgiler ve laboratuvar testlerinin bir kombinasyonu kullanılarak konulur. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri nelerdir konusu özellikle tanı için önemlidir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri şöyledir:

  • Ani başlangıçlı ateş
  • Baş ağrısı
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Yorgunluk
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Boğaz ağrısı
  • Lenf düğümlerinde şişlik
  • Kanamalar (burun kanaması, diş eti kanaması, ciltte morarma)

Ayrıca bu hastalığın teşhisinde hastanın KKKA virüsüyle enfekte olabileceği bir bölgede yaşaması ya da buraya seyahat etmesi, kene ısırığı öyküsü ve KKKA hastası olan kişilerle teması da göz önünde bulundurulur. KKKA tanısı için kan testleri, ELISA ve PCR testi yapılır. KKKA tanısı genellikle klinik bulgular, epidemiyolojik bilgiler ve laboratuvar testlerinin bir kombinasyonu kullanılarak konulur. Bazı durumlarda, kesin tanı için birden fazla test gerekebilir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nasıl tedavi edilir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisinde erken teşhis ve hızlı müdahale hayati önem taşır. Tedavi hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Erken teşhis ve tedavi ile KKKA'nın ölüm oranı önemli ölçüde azaltılabilir. Tedavi edilmeyen KKKA vakalarında ölüm oranı %30-50'ye kadar çıkabilir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için kullanılan tedavi yöntemleri şöyledir:

  • Sıvı ve elektrolit replasman
  • Kanama durumunda (gerekli olursa) kan transfüzyonu
  • Antiviral ilaçlar
  • Diğer semptomları kontrol altına almak için destekleyici tedaviler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Türkiye'de nerelerde görülür?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Türkiye'de birçok bölgede görülebilen bir hastalıktır. Bu hastalığın en yaygın görüldüğü bölgeler şunlardır:

  • Karadeniz Bölgesi: Özellikle Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde sıklıkla görülmektedir.
  • Doğu Anadolu Bölgesi: Özellikle Erzurum, Kars, Van, Bitlis ve Ağrı illerinde sıklıkla görülmektedir.
  • Akdeniz Bölgesi: Özellikle Antalya, Adana, Mersin ve Hatay illerinde sıklıkla görülmektedir.
  • İç Anadolu Bölgesi: Özellikle Sivas, Kayseri ve Konya illerinde sıklıkla görülmektedir.
    Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den 'bronşektazi' uyarısı: Bitmeyen öksürüğünüz varsa... Sabah uyanınca bu belirtiye dikkat!Prof. Dr. Özlü'den 'bronşektazi' uyarısı: Bitmeyen öksürüğünüz varsa... Sabah uyanınca bu belirtiye dikkat!
Bahçeli'den Merih'e destek, UEFA'ya tepki!Bahçeli'den Merih'e destek, UEFA'ya tepki!
Uçum'dan 'erken seçim' tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken uyarıUçum'dan 'erken seçim' tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Anahtar Kelimeler:
kene kırım kongo kanamalı ateşi
En Çok Okunan Haberler
Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

Gelinden kayınvalidesine dayak! İşte o anlar…

Gelinden kayınvalidesine dayak! İşte o anlar…

Korkunç anlar: Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi!

Korkunç anlar: Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi!

Sıcak havalara serinleme molası! "Çok kuvvetli şekilde bekliyoruz"

Sıcak havalara serinleme molası! "Çok kuvvetli şekilde bekliyoruz"

Bahçeli'den Merih'e destek, UEFA'ya tepki!

Bahçeli'den Merih'e destek, UEFA'ya tepki!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.