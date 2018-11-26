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Savaşın ayak sesleri! Bugün sıkıyönetim ilan edilebilir

26.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koymasına duyulan öfke gece saatlerinde sokaklara dökülürken, Ukrayna Parlamentosu bugün sıkıyönetime geçip geçmemeyi oylayacak.

Kırım Körfezi'ne gemilerin ele geçirilmesi haberinin duyulmasının ardından, protestocular başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.

Kırım'da yaşanan olaylar, iki ülke arasındaki gerilimde büyük bir artış anlamına geliyor.

Olanlar sonucu, BM Güvenlik Konseyi'nin de acil toplantı yapma kararı aldı.

Ukrayna'ya ait iki gambot (silahlı küçük tekne) ve bir römorkorun ele geçirilmesi ve Ukraynalı mürettabattan yaralananlar olması nedeniyle iki ülke birbirini suçluyor.

Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan 150 kadar kişiden bazıları molotof kokteylleri atarken, büyükelçiliğe ait en az bir araç ateşe verildi.

Eylemcilerden Oleksiy Ryabov Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bugün Ruslar'ın yaptıklarını, ordumuza ateş açmalarını protesto için burada toplandık. Çok kızgınız. Bu ülkeyle diplomatik ilişkileri çok uzun süre önce kesmeliydik." dedi.

KRİZ NASIL GELİŞTİ?

Sabah saatlerinde, Ukrayna'ya ait Berdyansk ve Nikopol gambotlarıyla, Yana Kapa römorkoru Karadeniz'deki liman kenti Odessa'dan Azov Denizi'ndeki Mariupol'a gitmek üzere yola çıktı.

Ukrayna, Ruslar'ın römorkora çarparak gemileri durdurmaya çalıştığını söylüyor. Ukrayna gemileri daha sonra Kerch Boğazı'na doğru yollarına devam etti, ancak tanker tarafından yolları kesildi.

Rusya bölgeye iki avcı uçağı ve iki helikopter yolladı. Moskova, gemileri karasularına yasadışı bir şekilde girmekle suçluyor ve bölgede güvenlik nedeniyle deniz trafiği durdu.

Rus İstihbarat Servisi FSB, devriye teknelerinhden birinin Ukrayna Donanması'na ait gemileri ele geçirmek için güç kullandığını kabul etti, ancak sadece üç denizcinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna ise, gemilerin Mariupol'a gönderileceğini daha önceden Ruslar'a bildirdiklerini savundu.

ULUSLARARASI TEPKİ NE?

Avrupa Birliği Rusya'ya "Kerch Boğazı'ndan geçiş özgürlüğünü sağlaması" çağrısında bulundu ve "tüm tarafların çok itidalli davranmasını" istedi.

NATO ise "Ukrayna'nın egemenliğini ve karasularını kullanma hakları da dahil toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğini" belirtirken, Rusya'nın Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına sorunsuz erişimi sağlaması gerektiğini" bildirdi.

OLAYIN ARKA PLANI NE?

Sığ Azov Denizi Kırım'ın doğusunda ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından ele geçirilen Ukrayna topraklarının güneyinde.

Kuzey kıyılarındaki iki Ukrayna limanı Berdyansk ve Mariupol, buğday ve çelik ihracıyla, kömür ithali açısından önemli.

2003'te Rusya ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, iki ülkenin gemilerinin de özgürce bölgede seyredebilmesini öngörüyor.

Ancak Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna limanlarına giren ve çıkan gemileri aramaya başladı. Bu ay başında AB bu konuda önlemler alınacağı uyarısı yapmıştı.

Aramalar, Ukrayna'nın geçen Mart'ta bir balıkçı teknesine el koymasıyla başlamıştı. Moskova, Ukraynalı radikallere dikkat çekerek, aramaların güvenlik nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor.

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