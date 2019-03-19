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"Kırım Rusya'nın saldırganlığına karşı dünya için bir turnusoldur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:30 | Son Güncelleme

Ukrayna Enformasyon Politikaları Bakan Yardımcısı Emine Caparova: - "Kırım, Rusya'nın saldırganlığına karşı dünya için bir turnusol kağıdıdır. Biz saldırgan bir devletle dans ediyoruz. BMGK'de daimi üye olan bir ülkenin terör devleti gibi hareket edememesi gerektiğini düşünüyorum" - "Kırım'ı artık eskisi gibi hızlı şekilde alamayacağız ama en azından Kırım konusunu dünya gündeminde tutmak için bir platform kurmalıyız"

WASHINGTON (AA) - Ukrayna Enformasyon Politikaları Bakan Yardımcısı Emine Caparova, "Kırım, Rusya'nın saldırganlığına karşı dünya için bir turnusol kağıdıdır. Biz saldırgan bir devletle dans ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üye olan bir ülkenin terör devleti gibi hareket edememesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kırım Tatarı Caparova, Washington merkezli ABD Barış Enstitüsü'nde Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Caparova, Rusya'nın Kırım'daki durumla ilgili çizdiği toz pembe tablonun sahte olduğunu, halkın ağır baskı altında sesini çıkaramadığını ve Rusya'nın Kırım'daki medya platformalarını propaganda amaçlı kullandığını söyledi.

Rusya'nın, Suriye savaşı, Ukrayna'nın iç savaşa sürüklenmesi, Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi dahil birçok olayda rolü bulunduğunu hatırlatan Caparova, "Kırım, Rusya'nın saldırganlığına karşı dünya için bir turnusol kağıdıdır. Biz saldırgan bir devletle dans ediyoruz. BMGK'de daimi üye olan bir ülkenin terör devleti gibi hareket edememesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rusya Ukrayna'nın doğusuna 87 bin asker sevk etti"

Caparova, Rusya'nın Ukrayna'da 44 bin kilometre karelik alanı işgal ettiğini, ülkede çıkan iç savaşta 13 bin insanın son 6 yılda öldürüldüğünü, 28 bin kişinin yaralandığını ve kendisi dahil 1 milyon 500 binden fazla insanın mülteci durumuna düştüğünü aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna 87 bin asker sevk ettiğini belirten Caparova, "Sadece Kırım'da Rusya'nın 32 bin askeri, 52 roket sistemi, 372 zırhlı aracı, 113 savaş uçağı, 62 askeri helikopteri, 6 savaş gemisi ve 6 denizaltısı var. Bu birçok Avrupa ülkesinin askeri potansiyelinden daha fazladır." dedi.

Emine Caparova, Rusya'yı "çarpık aynalar krallığı" olarak niteleyerek, bu ülkenin tarihte defalarca Kırım Tatarlarını kıyımdan geçirdiğini, 2014'te Kırım'ın ilhakı ile Kırım Tatarlarının baskı ve sürgün hikayesinin tekrar başa sardığını ifade etti.

Kırım'ın işgalden kurtulması için formüller geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Caparova, "Uzun bir yol var önümüzde biliyorum. Kırım'ı artık eskisi gibi hızlı şekilde alamayacağız ama en azından Kırım konusunu dünya gündeminde tutmak için bir platform kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte konuşan Kırım Tarar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, Rusya'nın Kırım'da uyguladığı baskı politikasını Nazi politikalarına benzeterek, "Dünyanın bizi Rus canavarından korumak için atacağı her adım bize günün birinde işgalden kurtulmak için bir umut olacaktır." dedi.

Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimlere Kırımlıların büyük çoğunluğunun katılmadığını ve seçimlerin göstermelik olduğunu belirten Çiygöz, Kırım Tatar halkının haklarını aramaya devam edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kırım Rusya Ukrayna Enformasyon Politikaları Bakan Yardımcısı Emine Caparova

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