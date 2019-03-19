"Kırım Rusya'nın saldırganlığına karşı dünya için bir turnusoldur"

WASHINGTON (AA) - Ukrayna Enformasyon Politikaları Bakan Yardımcısı Emine Caparova, "Kırım, Rusya'nın saldırganlığına karşı dünya için bir turnusol kağıdıdır. Biz saldırgan bir devletle dans ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üye olan bir ülkenin terör devleti gibi hareket edememesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kırım Tatarı Caparova, Washington merkezli ABD Barış Enstitüsü'nde Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Caparova, Rusya'nın Kırım'daki durumla ilgili çizdiği toz pembe tablonun sahte olduğunu, halkın ağır baskı altında sesini çıkaramadığını ve Rusya'nın Kırım'daki medya platformalarını propaganda amaçlı kullandığını söyledi.

Rusya'nın, Suriye savaşı, Ukrayna'nın iç savaşa sürüklenmesi, Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi dahil birçok olayda rolü bulunduğunu hatırlatan Caparova, "Kırım, Rusya'nın saldırganlığına karşı dünya için bir turnusol kağıdıdır. Biz saldırgan bir devletle dans ediyoruz. BMGK'de daimi üye olan bir ülkenin terör devleti gibi hareket edememesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.