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Kırım Sürgünü 75’nci yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Kırım-Tatar sürgünü’ne uğrayanlar 75’nci yılında sürgünü unutmadı.18 Mayıs 1944 yılında, Josef Stalin’in emriyle alınan Sovyet hükümeti kararıyla başlayan Kırım Tatarlarının, Özbekistan ve Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine sürgün edilmesinin 75’nci yılında, Kırım Türkleri anma töreni düzenledi.Ankara Ulus’ta bulunan Atatürk heykelinin önünde toplanan gruba, Ukrayna Büyükelçisi Andri Sybiha eşlik etti.Anma töreni için toplanan kalabalığa hitap eden Ukrayna Büyükelçisi Andri Sybiha, ortak acıyı ve hüznü paylaşmaktan gurur duyduğunu anlatarak, "75 sene önce Sovyet totaliter rejimi, insanlığa karşı bir suç işledi ve bu suça biz soykırım diyoruz.

Kırım Sürgünü 75’nci yılında anıldı

Kırım-Tatar sürgünü’ne uğrayanlar 75’nci yılında sürgünü unutmadı.
18 Mayıs 1944 yılında, Josef Stalin’in emriyle alınan Sovyet hükümeti kararıyla başlayan Kırım Tatarlarının, Özbekistan ve Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine sürgün edilmesinin 75’nci yılında, Kırım Türkleri anma töreni düzenledi.
Ankara Ulus’ta bulunan Atatürk heykelinin önünde toplanan gruba, Ukrayna Büyükelçisi Andri Sybiha eşlik etti.
Anma töreni için toplanan kalabalığa hitap eden Ukrayna Büyükelçisi Andri Sybiha, ortak acıyı ve hüznü paylaşmaktan gurur duyduğunu anlatarak, "75 sene önce Sovyet totaliter rejimi, insanlığa karşı bir suç işledi ve bu suça biz soykırım diyoruz. Bu suçu özellikle bu şekilde nitelendirmemiz gerekiyor. 75 sene önce 200 binden fazla Kırım Tatarı vatanlarından sınır dışı edildi ve yaşama hiç uygun olmayan şartlarda yaşamaya zorlandı. Onlar çok zor günler geçirerek, sınır dışı edilen insanlardan yüzde 6’sı hayatını kaybetti. Ne yazık ki trajik tarihi zamanların tekrarlanmasını yaşıyoruz. 2014 yılında Kırım, Rusya tarafından işgal edildi ve yine bunların hedefi Kırım Tatar halkı oldu" diye konuştu.
Grup adına, hazırlanan ortak basın bildirisini Kırım Tatarlı bir vatandaş okudu. Okunan bildiride, yapılan sürgünde geride kalanların 20’nci yüzyılın ortalarına kadar sürgün, katliam ve suni açlığa maruz bırakıldığı anlatıldı.
Kadın- erkek, genç-yaşlı demeden bütün Kırım Tatarlarını hayvan vagonlarında Ural Dağlarına ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderdiklerini anlatan temsilci, "Kırım’da tek bir Kırım Tatarı dahi kalmadı. Bu caniyane sürgün tam bir soykırım haline dönüştü. Sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarının yarısına yakını bir yıl içinde yok oldu" ifadelerini kullandı.
Sürgünün üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen yok edilmek istenilen Kırım Tatar halkının dimdik ayakta olduğunu vurgulayan temsilci, "Bizi yok etmek isteyen Stalin ve yandaşları tarihin karanlık sokaklarında yok oldu. Bizi yok etmek isteyen Sovyetler Birliği adlı devlet artık yok. Ama biz varız ve var olacağız. Yaşasın Kırım, yaşasın Kırım Tatar halkı" şeklinde konuştu.
Ukrayna Kırım’dan Türkiye’ye üniversite okumak için gelen ve doktora için burada kalan Riana ise, halklarının yaşadığı bu kötü olayları Türklerin ve Dünya’nın bilmesini istediklerini söylerken, destek beklediklerini duyurdu.

Kırım Sürgünü 75’nci yılında anıldı

Kırım Sürgünü 75’nci yılında anıldı

Kırım Sürgünü 75’nci yılında anıldı

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