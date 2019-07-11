HABER

Kırım Tatar Türklerinden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten: - "İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir"

İSTANBUL (AA)- İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten, "İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir." dedi.

İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği üyeleri, Rusya'nın Kırım Tatarları'na yönelik politikalarını protesto etmek için Taksim Tepebaşı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Kırım bayraklarıyla toplanan dernek üyeleri, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan İçten, 2.Dünya Savaşı ve sonrasında, Sovyet ile Rus rejimi tarafından sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerinin soğuk, hastalık ve açlıktan dolayı nüfusunun yüzde 46'sını kaybettiğini söyledi.

İçten, 1990 yılının başında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu liderliğinde sürgünden vatana dönülmeye başlandığını hatırlatarak, "Kırım'da halkımıza işgal ve baskılar devam etmektedir. Milli liderimiz ve arkadaşlarının Kırım'a dönmelerine izin verilmediği gibi Kırım'da yaşayan öğretmenlerimize, cami hocalarımıza, iş adamlarına baskılar giderek artmaktadır. Halkımızın can güvenliği tehlikesi devam etmektedir. Milli mekteplerimiz kapatılarak çocuklarımızın kendi dillerinde eğitim almaları yasaklanmıştır. Seyahat özgürlüğümüz kısıtlanmıştır. İnsanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, Kırım Tatar Türklerine yapılan baskıyı hatırlatmak, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir. Başta Türkiye olmak üzere, kardeş Türk Cumhuriyetlerinden, İslam ülkelerinden ve hür dünya ülkelerinden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü.

Dernek üyeleri ellerindeki "Kırım Türkleri terörist değildir" yazılı siyah çelengi, konsolosluk önünde bıraktı.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Nevşehir’de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilediNevşehir’de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Kamışlı’daki patlama Nusaybin’de de hissedildiKamışlı’daki patlama Nusaybin’de de hissedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın açıklaması İstanbul Kırım Türkleri Derneği protesto Rusya Taksim

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar!

Honaz Tüneli'nde sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

Turizmde yeni hamle! TBMM'de kabul edildi

Park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.