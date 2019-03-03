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Kırım Türklerinden Rusya protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ İSTANBUL DHA Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyeleri Beyazıt'ta protesto gösterisi düzenledi.

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ İSTANBUL DHA Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyeleri Beyazıt'ta protesto gösterisi düzenledi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, saat 14.00'da Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Grup ellerinde Türk ve Kırım bayrakları sallayarak Kırım Türklerin ana vatanıdır, Rusya Kırım'dan elini çek, Dün Stalin, bugün Putin yazılı pankartlar açtı. Sloganlar atan grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kırım Marşını okudu, dualar etti. YAŞANAN BU OLAYLARI ŞİDDETLE KINAMAKTAYIZ Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, Tatar Türklerinin vatanı olan Kırım'ın, Ruslar tarafından işgal edilişinin üzerinden 5 yıl geçmiştir. Gözü dönmüş Rusya sadece bölgemizde değil tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Kırım'ın, Rusya federasyonu tarafından işgaliyle birlikte başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri, baskı ve sindirme politikaları ilk günkü şiddetle devam etmektedir dedi. İçten, Hür dünya ile birlikte işgali tanımayan ve meşrulaştırılmaması için mücadele eden Kırım Tatar Milli Meclisi fes ettikleri yetmiyor gibi, Kırım'da yaşayan halkımıza yaptıkları baskılara her gün bir yenisini eklemekte ve yeni yöntemler uygulamaktadırlar. Dünyanın barışı ve huzuru için tüm dünya birleşerek bu gözü dönmüş canavarları durdurmanın yolunu bir an önce bulmalıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ve Kırım'da Ukrayna ile birlikte barış ve huzur içinde yaşamakta olan milli liderimiz halkın istekleri doğrultusunda ve İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Kırım'da yaşanan bu olayları büyük bir kaygı ile izlemekte ve şiddetle kınamaktayız şeklinde konuştu.

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