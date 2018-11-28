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Kırım Türklerinden Ukrayna'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

Kırım Türklerinden Ukrayna'ya destek

İSTANBUL (AA) - Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rusya’nın tutumuna karşı Ukrayna’ya destek verdi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, Fatih’te bulunan Saraçhane Parkı’nda toplandı. Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları olan kalabalık, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız", "Rusya’sız Kırım", "Rusya, savaşa son ver" yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık, daha sonra burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı grup adına Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten yaptı. Kerç Boğazı’nda, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle endişe duyduklarını ifade eden İçten, Rusya’nın işgalci tutum sergilediğini savundu.

İçten, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginliğin, Kırım’da yaşayan binlerce Kırım Tatar Türkleri üzerinde baskıya neden olacağı endişesini yaşıyoruz. İşgalci Rusya’nın, Ukrayna ile çatışmaları bahane ederek yıllar süren haksız sürgünden sonra vatanına dönen ve yaşam mücadelesi veren Kırım Türklerini tekrar bir sürgün yaşamaya mecbur edeceği endişesi taşımaktayız. Dünyayı bu perspektiften bakmaya ve Kırım Tatarlarının haklarını korumaya davet ediyoruz."

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını dile getiren İçten, "Türkiye’deki siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve yayın organlarını Kırım Tatarlarının haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. İşgalci Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği topraklardan çekilmesi için her türlü uluslararası hukuka dayalı mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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Kırım Türklerinden açıklama

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