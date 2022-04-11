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Kırım Türklerinin lideri Kırımoğlu rest çekti! 'Ya Putin rejimi yıkılacak ya da Rusya parça parça olacak'

11.04.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna'da meclis üyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Kırımoğlu Rusya'nın işgalinde ilişkin iki olasılık bulunduğunu söyleyerek Rusya'ya hiç şans tanımadı.

Kırım Türklerinin lideri Kırımoğlu rest çekti! 'Ya Putin rejimi yıkılacak ya da Rusya parça parça olacak'

Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde Ukrayna heyetinde önemli rol oynayan, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki ziyarete de katılan, Kırım Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım yarımadası ve Rusya'nın işgaline ilişkin konuştu. Kırım yarımadasının kurtarılacağını belirten Kırımoğlu, Rusya ve Putin'e karşı da rest çekerek "İki ihtimal var; ya Putin rejimi yıkılacak ya da Rusya dağılıp parça parça olacak" dedi.

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Gazeteci Gülsüm Halilova, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile yaptığı özel röportajı sosyal medya hesabından paylaştı. Röportajda Kırım'a ilişkin görüşleri sorulan Kırımoğlu şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz birkaç görüşme oldu. Onlar şartlarını önemli şekilde değiştirmediler. Onların şartlarından birisi, göre Ukrayna Kırım yarımadasını Rus toprakları olarak tanıması lazım. Donetsk cumhuriyetini tanımak lazım. NATO'ya girmekten vazgeçilmesi lazım. Buna benzer saçma talepler. Tabii ki bu talepler hiçbir zaman Ukrayna tarafından kabul edilmeyecek. Umut ediyorum ki, gerçekten de öyle olacaktır, netice tam onların isteklerinin tersine olacak. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanacak ve Kırım yarımadası kurtulacak. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanana kadar Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar durdurulmayacak. Rusya'nın önünde iki tercih olacak; ya kendi taleplerinde duracak ve neticede tamamıyla çekilecek ve Putin rejimi yıkılacak, ikinci ihtimalde de Rusya dağılacak, parça parça olacak."


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