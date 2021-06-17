Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti

Kırım’da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar kısa sürede nehirlerin taşmasına neden oldu. Sabah saatlerinde Kırım’ın bazı kesimlerinde dolu yağarken, aşırı yağışlar başta Kerç olmak üzere hemen hemen birçok kentte seli beraberinde getirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde can kaybı yaşanmadığı, bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Fırtına nedeniyle 12 ağacın devrildiği, 100’e yakın elektrik trafosunun arızalandığı ve su dağıtım şebekelerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Ayrıca Kırım’daki 15’e yakın hastanenin de sular altında kaldığı öğrenilirken, hastaların tahliyesinin devam ettiği açıklandı. Kerç Belediye Başkanı Sergey Borozdin de birçok noktada tahliye merkezlerinin kurulduğunu duyurdu.

KIRIM VALİSİ'NİN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Sel felaketinin en ilginç görüntüsünü ise Kırım Valisi Sergey Aksyonov verdi. Kerç’te gazeteciler ile bir botta sel basan sokakları yerinde inceleyen Kırım Valisi Aksyonov’a botun arkasında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekibi ise yüzerek eşlik etti.