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Kırım ve Belarus nerede? Kırım ve Belarus hangi bölgede, önemi nedir? İşte Rusya Ukrayna savaşında Kırım ve Belarus'un önemi!

24.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah saatlerinde Rusya ve Ukrayna savaşı resmi olarak başladı. Sivillerden gelen ölüm haberleri sonrası gündem yakından takip edilirken, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu. Yapılan açıklama sonrası Kırım ve Belarus'un konumu merak ediliyor. Peki Kırım ve Belarus nerede, hangi bölgede, önemi nedir? İşte Rusya Ukrayna savaşında Kırım ve Belarus'un önemi!

Kırım ve Belarus nerede? Kırım ve Belarus hangi bölgede, önemi nedir? İşte Rusya Ukrayna savaşında Kırım ve Belarus'un önemi!

Kırım ve Belarus, Rusya Ukrayna geriliminde kilit nokta olmuş durumda. Rusya'nın Kırım ve Belarus'tan saldırı başlattığını açıklayan Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rus birliklerinin işgalini aktarmaya devam ediyor. 8 sivilin öldüğü bilgisi paylaşılırken, son olarak 9 kişinin de yaralandığı haberi duyurulmuştu. Peki Kırım ve Belarus nerede?

KIRIM NEREDE?

Kırım; Doğu Avrupa'da, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer alan ve Karadeniz ile Azak Denizi tarafından çevrelenen Ukrayna'da bulunan bir yarımada. Ukrayna'nın Herson Oblastı'nın güneyinde ve Rusya'nın Kuban bölgesinin batısında yer alıyor. Perekop Kıstağı ile Herson Oblastı'na bağlanmaktadır ve Kerç Boğazı ile Kuban'dan ayrılmaktadır.

Bölgenin güney yamaçları sert eğimlerle, kayalık körfezlere inmektedir.

Rusya'nın Kırım ve Belarus üzerinden de işgal başlattığı ifade edildi. Ukrayna içişleri Bakanlığı, korkunç bir iddiayı da sitesinden paylaştı. Paylaşılan ifadeye göre yüzlerce ölü var. Kırım ve Belarus'tan saldıran Rusya, Ukrayna'yı kuşatmayı hedeflemekte.

BELARUS NEREDE?

Beyaz Rusya (Belarus) Avrasya'nın merkezinde, Doğu Avrupa'da yer almakta. Komşu ülkeleri kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Litvanya ve Letonya, güneyde Ukrayna, güneybatıda ise Polonya'dır. Büyüklük bakımından ise Beyaz Rusya dünyanın 83. ülkesidir. Belarus'un yüzölçümü 207,600 km²'dir. Deniz ile bağlantısı olamayan Beyaz Rusya'da geniş düzlükler ve bataklıklar yer almaktadır.

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Belarus Rusya Ukrayna
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