HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale

Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale

12.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale

Ukrayna’da Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücü, sınır birliklerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nde bulunan Çongar Sınır Kapısı, ilginç bir olaya sahne oldu.

Ukrayna’da Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücü, sınır birliklerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nde bulunan Çongar Sınır Kapısı, ilginç bir olaya sahne oldu. Rusya’nın 2014 yılından beri işgal altına aldığı Kırım’a Çongar Sınır Kapısı’ndan kaçak girmeye çalışan bir sürücü, sınır birliklerinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Aracından inmesi istenen şahıs sınır muhafızlarına direnerek, araçtan inmek istemedi.
Bunun üzerine muhafızlar kapıyı zorla açmak istedi. Sürücü, güvenlik güçlerinin müdahalesine sinirlenerek, arabayı kapalı olan sınır kapısına sürmeye çalıştı. Sürücünün bu hareketi üzerine muhafızlar zor kullanarak şahsı araçtan indirdi. Ukrayna’nın Zaporoji şehrinde yaşadığı öğrenilen 29 yaşındaki şahıs, sağa sola tehditler yağdırarak gözaltına alındı.
Gümrük kuralları ihlali ve Devlet Sınır Güvenliği Servisi personeline zor çıkartma suçlarından gözaltına alınan şahıs polis birimlerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunduKiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Isparta'da bir kişi kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.