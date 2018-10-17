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Kırım’da Okula Bombalı Saldırı

17.10.2018 16:50 | Son Güncelleme

Saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti; 40’tan fazla kişi de yaralandı. Kırımlı yetkililer, Kerç kentindeki saldırının, öğrencilerden biri tarafından düzenlendiğini açıkladı

Kırım’da Okula Bombalı Saldırı

Kırım’da bir okula düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti; 40’tan fazla kişi de yaralandı. Okul çalışanları dışında, patlamada ölenlerin çoğu öğrenci.

Kırımlı yetkililer, Kerç kentindeki saldırının, öğrencilerden biri tarafından düzenlendiğini açıkladı. İsmi açıklanmayan öğrencinin saldırının ardından intihar ettiği belirtildi.

Öğrencinin 22 yaşında olduğu ve dördüncü yılında okula ara verdiği de gelen bilgiler arasında.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komisyonu, olayda ne olduğu henüz belirlenemeyen bir patlayıcı kullanıldığını bildirdi. İnceleme başlatan Rusya Soruşturma Komisyonu da olayı “terör saldırısı” olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Ukrayna içerisinde özerk bir bölge olan Kırım’ı, Rusya, 2014’te ilhak etmişti.

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