Kırım'daki bir okulda patlama meydana geldi

Kremlin terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.Rusya kontrolünde bulunan Kırım yarımadasındaki bir okulda patlama meydana geldi.

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Çarşamba günkü patlamada çoğunluğu öğrenci olan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Okul müdürü ise, hayatını kaybedenlerin arasında öğrencilerin yanı sıra okul çalışanlarının da olduğunu söyledi.

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, patlayıcının çeşidinin henüz belirlenmediğini belirtti. Söz konusu açıklamadan önce acil durum yetkilileri, patlamaya bir gaz bombasının neden olduğunu söyledi. Patlamanın meydana geldiği okulda lise çağındaki çocuklara mesleki eğitim verildiği belirtildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Kırım'ın doğusunda yer alan Kerç kentindeki teknik okulda meydana gelen patlamanın bir terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenlik ekiplerine soruşturma başlatılması talimatı verdiğini aktardı. Rus haber ajansı TASS'ın geçtiği habere göre ulusal güvenlikten sorumlu bir yetkili patlamanın bir terör saldırısı olduğunu söyledi.